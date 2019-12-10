Сказка "Новогоднее настроение" во Дворце Республики

Дворец Республики совместно с театральным проектом "ТриТформаТ" представляет самую добрую сказку о настоящей дружбе и любви "Новогоднее настроение" по пьесе Анны Богачевой.

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь! А встретить его надо по всем правилам... Снежная история с настоящим волшебством, музыкой, песнями, танцами, интерактивом и сюрпризами!

Перед началом представления - дискотека у новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Новым Годом!

Режиссер-постановщик - Татьяна Самбук (ВГИК, мастерская Сергея Соловьева, Москва).

Художник-постановщик - Юрий Соломонов.

Композитор - Сергей Сухомлин.

В ролях ведущие актеры Театра-студии киноактера: Вера Полякова, Алеся Пуховая, Артем Давидович, Елена Гиренок, Юрий Баранов, Антон Жуков, Сергей Лапаницын, а также Светлана Гусарова, Алеся Клочко, Ника Жаврид, Диана Флеер и другие.

С 20 декабря по 7 января, Дворец Республики (малый зал).

Начало представления 11:00, 15:00 и 18:00 .

Билеты уже в продаже.

На главной елочке страны исполняются даже самые заветные желания!

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.