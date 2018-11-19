"Славянский базар-2019" пройдет с 11 по 15 июля

19 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Славянский базар в Витебске" в 2019 году пройдет с 11 по 15 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.
Дополнительные мероприятия, организованные в рамках форума, запланированы на 9, 10 и 16,17 июля.
Подготовка к новому международному фестивалю искусств уже ведется: формируется программа основных и дополнительных мероприятий, а в декабре стартуют республиканские отборы на музыкальные конкурсы "Славянского базара", сказали в дирекции.-0-
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