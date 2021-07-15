"Славянский базар" открыли аншлагом и морем поздравлений с 30-летним юбилеем

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Верность традициям, фестиваль как символ дружбы и любви разных народов и бесконечные поздравления с юбилеем - 15 июля с аншлагом торжественно открылся XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Прозвучали традиционные позывные фестиваля и публика в ответ громко зааплодировала. "Славянский базар" стал для многих стран близким и родным праздником, куда приходят семьями. В этом году вместе с мамой приехала Елена Ваенга.

Старт фестивалю на концерте открытия дал Александр Лукашенко. Затем первым на сцене выступил ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы" под приветственные слова 30-му фестивалю от людей из разных стран, которые были записаны ранее.

Ведущие общались на трех языках - белорусском, украинском и русском. На гала-концерте вспоминали всех, кто дарил праздник. Некоторых, кто выходил на эту сцену и организовывал фестиваль с первых лет, уже нет в живых. Тем не менее каждый из них оставил частичку себя на сцене Летнего амфитеатра. Память об этих людях - лучшая благодарность за их работу. Современные "Песняры" исполнили посвящение Владимиру Мулявиину. На белорусском языке "Хор Турецкого" почти без акцента воплотил хит "А я лягу-прылягу".

Народная артистка СССР Эдита Пьеха через видео поздравила "Славянский базар" с юбилеем. После ее слов выступили дуэтом Стас Пьеха и Илона Броневицкая. Они признавались в любви к фестивалю. "Самый лучший город, самый лучший зритель", - сказала Илона Броневицкая.

На сцену выходили признанные звезды и молодые исполнители. Дуэтом песню "Васільковаае неба" спели Алена Ланская и прошлогодняя победительница детского конкурса Ангелина Ломако. К слову, Алена Ланская тоже выходила на сцену Летнего амфитеатра как конкурсантка - в 2011 году она стала обладательницей Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни.

Порадовала публику и народная артистка Украины Таисия Повалий. Ее тепло приветствовали зрители. "Я первая Гран-при "Славянского базара" (эту награду она получила в 1993 году. - Прим. БЕЛТА). Счастлива, что прошли десятилетия, а я также волнуюсь, в моей душе та же феерия. Спасибо тебе моя творческая родина, люблю тебя Витебск и Беларусь", - сказала она.

Бурно встречали и Ларису Долину. Она исполнила две песни. "Я открывала фестиваль 30 лет назад. Поверите? Я сама этому не верю. Мне приятно снова быть здесь и выступить перед вами", - сказала зрителям артистка. Сегодня со сцены Летнего амфитеатра звучало много поздравлений.

Энергично встречали и любимца витебской публики Димаша Кудайбергена. Поклонники задарили его цветами настолько, что артиста практически не было видно за букетами. "Я приехал на фестиваль с родителями. И сегодня день рождения у моей мамы!", - сказал Димаш Кудайберген, спустился к маме и вручил цветы. Она поблагодарила "Славянский базар", что тот дал возможность сыну выступить, победить и прославиться.

В этом году обладателем специальной награды Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию" стал Николай Басков. Российский певец должен был выступить на открытии фестиваля и получить эту награду на сцене, но исполнитель не смог это сделать по состоянию здоровья. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. "Ровно 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля "Славянский базар в Витебске". А сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля. Благодарю всех, кто пришел поддержать меня и разделить этот знаковый момент, несмотря на 34-градусную жару. Но, к моему большому сожалению, чтобы не подвергать риску людей, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!", - написал артист.

Юбилейный, 30-й, фестиваль начинается в непривычную 30-градусную жару. Правда, местная примета, что "Славянский базар" приносит дождь, оправдалась и в этот раз. В ночь с 14 на 15 июля после поднятия флага фестиваля прошел короткий дождь. Впереди еще три насыщенных и жарких во всех смыслах этого слова дня музыкального праздника.-0-