"Славянский базар" отражает развитие культуры в целом - Лапицкий

18 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" представляет не только шоу-бизнес, но и развитие культуры в целом. На это обратил внимание сегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной предстоящему форуму, директор фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.
В качестве подтверждения своих слов он назвал новый проект - фестиваль хоровой музыки "Славянский благовест", который пройдет на "Славянском базаре" 14-15 июля.
Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.
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