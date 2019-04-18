"Славянский базар" отражает развитие культуры в целом - Лапицкий

18 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" представляет не только шоу-бизнес, но и развитие культуры в целом. На это обратил внимание сегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной предстоящему форуму, директор фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве подтверждения своих слов он назвал новый проект - фестиваль хоровой музыки "Славянский благовест", который пройдет на "Славянском базаре" 14-15 июля.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.

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Организаторы не намерены кардинально менять "Славянский базар в Витебске" Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.