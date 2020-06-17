17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей, - рассказал Юрий Бондарь. - В этом году фестиваль станет ближе к своему зрителю, выйдя из закрытых залов на открытое пространство. В этом особенность организационной модели фестиваля этого года".

Министр отметил, что праздник искусства и дружбы "Славянский базар в Витебске" - ровесник суверенной независимой Беларуси. "За эти годы он стал визитной карточкой нашей страны, жемчужиной международного фестивального движения и своеобразным культурным брендом Беларуси. Напомню, лозунг фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - это жизнеутверждающая идея, которая заложена в концепцию "Славянского базара" в год его основания и сегодня является весьма актуальной и современной. Фестиваль ярко и самобытно пропагандирует современную и традиционную культуру Беларуси на международном уровне, успешно выполняя важную миссию сохранения единого творческого пространства славянских народов", - сказал он.

Юрий Бондарь добавил, что за прошедшие годы география фестиваля охватила пять континентов и 75 стран. "На фестивале побывали десятки тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры", - подчеркнул министр.-0-

Директор "Славянского базара": фестиваль пройдет в современном формате Все закрытые залы в этом году будут работать только на улице в форме перформансов. Вся программа состоится на больших открытых площадках.