Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере культуры становится все более активным - Цуй Цимин

2 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Важность культурных связей, обменов между Беларусью и Китаем подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин сегодня на торжественном открытии Дней культуры Китая в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание, что сотрудничество двух стран в сфере культуры и туризма становится все более активным. "В преддверии 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики, а также традиционного Праздника середины осени я рад вновь собраться с белорусскими друзьями, принять участие в церемонии открытия Дней культуры Китая, вместе насладиться знаменитой классической пекинской оперой - спектаклем "Военачальницы семьи Ян", - сказал Цуй Цимин. Свое мастерство белорусскому зрителю сегодня демонстрируют артисты Китайского государственного театра пекинской оперы.

Дни культуры Китая торжественно открылись в Большом театре Беларуси Как отметил в своем приветственном слове министр культуры Юрий Бондарь, гуманитарные связи между Беларусью и Китаем динамично развиваются, что в первую очередь обусловлено отсутствием принципиальных противоречий, общностью принципов внутренней и внешней политики.

По мнению дипломата, дружба между народами Китая и Беларуси становится все крепче, всестороннее стратегическое партнерство поднялось на более высокий уровень при личном внимании и продвижении лидеров двух государств. От имени посольства, Министерства культуры и туризма КНР Цуй Цимин поблагодарил представителей различных белорусских ведомств за колоссальный вклад в двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Соглашение о культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Китая подписано в ноябре 1992 года, в сентябре 2014-го - соглашение о создании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, в мае 2015 года - о взаимном учреждении культурных центров. В мае 2017 года подписано соглашение между Министерством культуры Беларуси и Главным государственным управлением по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая. Одним из важных направлений международного сотрудничества являются обменные Дни культуры. Между Беларусью и Китаем они проходили в 2011, 2012, 2015, 2017 годах.-0-