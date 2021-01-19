Создан оргкомитет по подготовке Дня белорусской письменности в Копыле

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный организационный комитет по подготовке и проведению XXVІІI Дня белорусской письменности, который пройдет в Копыле Минской области 5 сентября, создан постановлением Совета Министров от 18 января 2021 года №20, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Руководителем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, его замами - министр информации Игорь Луцкий и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств Минского облисполкома, Копыльского райисполкома, республиканских органов госуправления и других заинтересованных.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. В 2020 году День белорусской письменности принимали Белыничи.-0-