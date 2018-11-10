Спектакль "Самурай-шоу" в Минске вызвал переаншлаг

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатное представление знаменитого японского театра "Самурай-шоу Камуи" в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи привлекло большое количество зрителей - все желающие не смогли поместиться в зале, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступление и мастер-класс коллектива под руководством известного постановщика боевых самурайских сцен для фильмов Тарантино "Убить Билла" и "Криминальное чтиво" Тэтсуро Шимагучи организовано в Минске в рамках мирового турне, посвященного 20-летию коллектива. В белорусской столице представление приурочено к благотворительной акции "Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе", поэтому коллектив выступал без гонорара.

На сиденьях в зрительном зале ютились по два, а порой и три человека, люди стояли в проходах вдоль стен и за рядами кресел. "Оно того стоит: когда еще такой коллектив в нашу страну приедет", - отметил мужчина. В ответ сосед пошутил, что по японским меркам зал, пожалуй, можно назвать свободным.

Установлению взаимопонимания двух культур помогала и куратор проекта, востоковед Наталья Ветик, которая отметила, что в Беларуси тоже были свои самураи - крылатые гусары (легендарная конница Речи Посполитой), а также научила зал паре фраз на японском. В свою очередь артисты театра приветствовали публику словами "Прывiтанне, Беларусь!", а после каждого номера благодарили белорусским "Дзякуй".

Захватывающей частью представления стал интерактив с залом, во время которого некоторым маленьким зрителям повезло взять в руки самурайский меч и поучаствовать в инсценировке настоящего боя. А затем последовало 30-минутное шоу, в котором переплелись хореография и древнее боевое искусство.

Организаторами мероприятия выступили ООО "АБТ-ТУР" и ОО "Ветераны Чернобыля".-0-