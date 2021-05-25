Стартовал прием заявок на фест уличного искусства "На семи ветрах" в Витебске

25 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на фест уличного искусства "На семи ветрах", который традиционно проходит во время "Славянского базара в Витебске", сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

Фест пройдет с 15 по 19 июля в седьмой раз. Витебск станет культурным пространством, центр города займут музыканты, художники, актеры, танцоры, перформеры, поэты и мастера файер-шоу. Для большинства мероприятий предусмотрен передвижной формат, который позволит зрителям постоянно менять свое местоположение и держать необходимую дистанцию.

"Привычные спектакли заменят перформансы в движении по красивейшим локациям культурной столицы. В этом году их будет подавляющее большинство. Завораживающих и таинственных, веселых и задумчивых. Знакомые мосты, фонари и фонтаны станут декорацией для наших театральных творцов. Порцию удивительно драйвового настроения подарят танцы, живая музыка, ритмы бразильских барабанов и самбы. Они уж точно не позволят никому стоять на месте", - рассказали в дирекции "Славянского базара".

Виртуальная площадка #небоВитебска вновь возобновит свою работу, что позволит увидеть выступления артистов удаленно по онлайн-трансляции. "Мы объявляем хештег актуальным, как и наш челлендж. Для участия нужно лишь сфотографировать небо Витебска в фестивальные дни и выложить в личный Instagram-аккаунт. Важно, чтобы в кадре виднелись и фрагменты архитектуры города. А еще в небе могут появиться стихи, рисунки, снимки любимых - все что угодно", - добавили организаторы феста.

Индивидуальные и коллективные заявки от артистов и коллективов принимаются по 30 июня на сайте fest7vetrov.by. Еще на нем желающие стать волонтерами смогут заполнить анкету.

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля, закрытия - 18 июля.-0-