Стартовала продажа билетов на "Лістапад"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В продаже появились первые билеты на ХХVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы форума.

В кассе кинотеатра Silver Screen в Galileo и на сайте silverscreen.by уже можно купить билеты на фильмы Основного конкурса документального кино и внеконкурсные секции документального кино. Сегодня в продаже появятся билеты и в кассе "Центрального" на сеансы Основного конкурса игрового кино и "Молодости на марше".

В этом году одной из фестивальных площадок впервые стал кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Galileo. Там пройдут показы Основного конкурса документального кино и внеконкурсных секций: "Лауреаты фестивалей", "Моя семья и другие звери", "Про любовь", "Вечер польского документального кино", "Кино о кино", "МузыкаДок", "Исторические хроники", "Киноархив. Фильмы, которых могло не быть". В программе "Лістапада" также есть программы, объединяющие игровое и документальное кино: "Артстрим", "Без пяти минут "Оскар", "Женские истории". Неигровые картины из этих секций также покажут в Silver Screen в Galileo".

Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля в кинотеатре "Москва" появятся в кассах 21 октября.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-