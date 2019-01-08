Стартовало народное голосование фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народное голосование Восьмого международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm стартовало на сайте форума, по его результатам будет определен зрительский шорт-лист, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Чтобы принять участие в голосовании, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля и зайти в личный кабинет. После этого появится возможность проголосовать за понравившиеся фильмы. Кроме того, каждый зарегистрированный пользователь по 17 января может пройти онлайн-кинотест. Те, кто наберет максимальное число баллов, станут участниками народного жюри во главе с режиссером Владой Сеньковой, посетят очный показ 10 фильмов-номинантов из народного шорт-листа и выберут обладателя заветной статуэтки velcom Smartfilm 2018", - рассказали организаторы.

В качестве приза победитель народного голосования получит одну из престижных наград форума, а также смартфон Huawei. Кроме основных призовых секций жюри и Гран-при, фестиваль распределит награды в номинациях "Лучший байопик" и "Лучший сценарий, основанный на реальных событиях".

В этом году в конкурсе участвуют 334 работы, что на 23 фильма больше, чем в прошлом году. В числе конкурсантов 71 работа из Беларуси. Всего в программе отбора фестиваля фильмы из 62 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, США, Японию, Францию. К velcom Smartfilm 2018 присоединились участники из Венгрии, Венесуэлы, Кореи, Сирии, Швейцарии и ЮАР - впервые участвуют 22 страны. Жанровый диапазон фильмов широк - драмы, комедии, хорроры и анимация.

Восьмой международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - это площадка для реализации смелых идей и необычных историй в снятом на смартфон короткометражном кино. Девиз форума этого года - "Основано на реальных событиях". Его итоги подведут 31 января.

Фестиваль проводится компанией velcom при поддержке Министерства культуры Беларуси.-0-