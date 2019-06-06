Статуя известного скульптора Осипа Цадкина появилась в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптуру "Носитель даров" известного представителя авангардного искусства XX века, уроженца Беларуси Осипа Цадкина презентовали сегодня в Минске в сквере по ул. Притыцкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Зеленую территорию на день превратили в площадь имени Осипа Цадкина. Здесь каждому гостю предлагали посетить тематические фотозоны, приобрести изделия ремесленников, попробовать свежую выпечку. Гостей развлекали аниматоры и ходулисты. "Виновником" торжества стала скульптура "Носитель даров" (другие названия - "Посланник", "Навигатор"). Первоначально она была создана в дереве в 1937 году. В центре композиции человек, в руках которого корабль - это один из главных символов произведения, отсылка к родине автора, к фамильному делу его семьи - судостроению. В 1993 году эта же статуя, но уже отлитая в бронзе, была установлена в 7-м округе Парижа у выхода с Моста инвалидов. Белгазпромбанк, который и стал организатором мероприятия, приобрел один из экземпляров "Навигатора" на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie's. Скульптура, установленная в сквере, будет радовать глаз минчан и гостей столицы и станет точкой притяжения ценителей искусства, считают организаторы.

Продолжит праздник музыкальная программа. Выступят Карен Карапетян, Сандра и Светлана Бень-Залесская. Хедлайнер вечера - группа Parade of Planets. Финальным аккордом мероприятия станет фейерверк.

Осип Цадкин является одним из ярких представителей Парижской школы. Родился 28 января (9 февраля) 1888 года в Витебске. Учился в одном классе с Марком Шагалом, занимался в рисовальной школе Юделя Пэна в Витебске. После посещения школы искусств в Лондоне приблизительно в 1909 году Цадкин обосновался в Париже, главным его видом творчества стала скульптура. В 1911 году впервые представил свои работы в "Осеннем салоне" и "Салоне независимых". В начале 1920-х годов Осип Цадкин нашел свою индивидуальную пластическую манеру, сочетающую принципы кубизма с элементами архаичного искусства. В 1930-х годах к художнику пришло международное признание. Его самой известной работой является скульптура "Разрушенный город" (1953 года) - мемориал, воздвигнутый в память о разрушении фашистами в 1940 году центра нидерландского города Роттердама. Позже он также создавал картины, рисунки и графические работы. Умер 25 ноября 1967 года в Париже.-0-