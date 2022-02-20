Стихи Я.Купалы на разных языках мира прочитают студенты ГрГУ

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стихи белорусского классика Янки Купалы на разных языках мира прочитают гродненские студенты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГрГУ имени Янки Купалы. Акция - одно из мероприятий, посвященных 82-летию со дня основания вуза.

Стартует праздничный марафон 21 февраля: в университете напишут "Агульнаўніверсітэцкую Купалаўскую дыктоўку", приуроченную к 140-летию со дня рождения Янки Купалы. Студенты и преподаватели примут участие во флешмобе "Купалава слова гучыць па ўсім свеце".

22 февраля в ГрГУ имени Янки Купалы состоится заседание Президиума Ассоциации выпускников. В стенах альма-матер соберутся люди, которые в разные годы учились в университете и именно здесь получали профессиональные знания, навыки и умения, позволившие им впоследствии стать успешными в выбранной сфере деятельности. Состоится также торжественное заседание совета университета.

Среди событий, посвященных знаковой дате, - интеллектуальный турнир "Мой университет", презентация проектов победителей открытого конкурса студенческих стартап-идей инновационного бизнеса, турнир по волейболу среди женских команд на Кубок ректора, а также выставка творческих работ "Родныя вобразы". В рамках праздничной недели состоится и финал XXVI общеуниверситетского творческого конкурса "Альма-матер - любовь с первого курса". Мероприятия объединят представителей разных факультетов.

Гродненский учительский институт был создан 22 февраля 1940 года. На двух отделениях (белорусского языка и литературы, русского языка и литературы и физико-математическом) готовили учителей 5-7-х классов неполной средней школы. Сейчас ГрГУ им. Янки Купалы - один из крупнейших университетов в Беларуси: на 15 факультетах обучаются более 11 тыс. студентов.-0-