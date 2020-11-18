Страны СНГ заинтересованы в организации совместных мероприятий в сфере культуры - Бондарь

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества заинтересованы в организации совместных мероприятий в сфере культуры. Об этом сегодня во время XXXV заседания Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ заявил председатель совета, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении многих лет совет является не только координатором в области культуры в странах Содружества, но и предоставляет уникальную возможность демонстрировать культурное разнообразие государств СНГ. Опыт его работы свидетельствует о повышении заинтересованности государств СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, отвечающих целям Концепции сотрудничества стран Содружества в этой области", - отметил Юрий Бондарь.

По его словам, сохранение и развитие форм культурного самовыражения и диалога все больше становится основами дипломатии государств, способствуя преодолению разногласий и сближению взаимных интересов. "Несомненно, особая роль в выработке этих механизмов должна принадлежать нашему совету. Фундаментом такой стратегии является признание ценностей межкультурного диалога, который в конечном итоге становится диалогом между людьми, охватывая все группы населения и способствуя продвижению общих ценностей и идеалов, укреплению интеграционных основ содружества государств", - добавил министр. -0-