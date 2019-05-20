Студенты академии искусств создали коллекцию одежды в стилистике Малевича

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект студентов кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств "Театр художника - Казимиру Малевичу посвящается" откроется 21 мая в Музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили БЕЛТА в музее.

Студенты разработали коллекцию одежды и аксессуаров, которая отличается неординарностью цветовых и композиционных решений. В ней используются нетрадиционные для одежды материалы: пластик, металл, дерево, бумага.

"Будущие дизайнеры, вдохновленные известным театральным художником и педагогом кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Татьяной Лисовенко, переосмыслили образы и стилистику персонажей Малевича, - рассказали в музее. - В моделях просматриваются как конструктивно-архитектурные формы, так и мягкие, с текучими музыкальными силуэтами. Чувствуется понимание театра как сложного организма синтетического искусства и поиски путей перевода его в искусство пластическое, на язык линии, пятна, цвета, объема, и уже в них - передачи театральной условности". Куратор проекта - Лариса Финкельштейн.

Выставка будет работать по 2 июня.-0-