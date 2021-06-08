Сын Змитрока Бядули передал раритетное издание отца Национальной библиотеке

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын классика белорусской литературы Змитрока Бядули Ефим Плавник передал Национальной библиотеке раритетное издание своего отца. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша.

"В этом году исполняется 135 лет со дня рождения известного отечественного писателя, труды которого входят в школьную программу и регулярно переиздаются уже более ста лет. Тем не менее не все прижизненные издания Змитрока Бядули сохранились даже в фондах главной библиотеки страны. Одним из таких исключений стала его книга "Танзілія", изданная литературным объединением "Узвышша" в 1927 году. Именно это издание Ефим Плавник и его жена подарили Национальной библиотеке Беларуси, сопроводив его соответствующей дарственной надписью", - рассказал Александр Суша.

Сборник прозы Змитрока Бядули "Танзілія" много десятилетий хранился в семье писателя, а теперь пополнит фонды Национальной библиотеки и совсем скоро попадет к своим новым читателям.

По словам замдиректора, творческое знакомство библиотеки с семьей Змитрока Бядули особенно активизировалось в этот юбилейный год. "27 января прошел научно-практический семинар "Шляхамі маладнякоўцаў", 15 апреля открылась выставка "Беларускі салавей", 29 апреля в НББ прошел юбилейный круглый стол "Беларускі салавей". На осень запланирован творческий конкурс для учащейся молодежи. Ефим Самуилович принимал непосредственное участие во многих из этих мероприятий", - дополнил он.-0-