Таинственные, многогранные, обворожительные - женским образам посвящена выставка в Гомеле

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка графики и живописи "Женский образ в изобразительном искусстве" открывается сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.
В экспозиции - работы из собрания музея. О таинственности, красоте женщин расскажут картины пяти художников. Например, посетители увидят "Полесскую Мадонну" Роберта Ландарского, прочувствуют "Тревожное счастье" Марии Егоровой, познакомятся с "Портретом Сливицкой" Елены Машковцевой. Впервые широкой публике будет представлена "Анна" Надежды Репиной, некоторые произведения Надежды Барай.
Образ женщины вдохновлял мастеров кисти во все времена. "Мать, дочь, возлюбленная и незнакомка еще в древности становились героинями живописных произведений. Женщина неповторима и многогранна, поэтому художники не могут устоять перед красотой и пробуют уловить мимолетный взгляд, легкое движение, раскрыть потаенные черты характера и изобразить своей кистью правдивый, прекрасный образ", - отметили в учреждении.
Обворожительные героини появляются на полотнах наших современников ничуть не реже. Авторы изображают разных женщин со своими историями и характерами, познакомится с которыми и приглашает экспозиция во дворце.
Выставка "Женский образ в изобразительном искусстве" будет работать до середины мая.-0-