19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады готовит праздничные программы к 23 февраля и 8 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"23 февраля здесь отметят мужским выпуском музыкального проекта "Гараж". Любимое место мужчин решили перенести на сцену и порадовать сильный пол юмором и звездными гостями. "Гараж" - это своеобразный эксперимент с популярным во всем мире форматом late night show, немного преобразованным под музыкальную тематику. На этот раз приглашенные гости, треки и интерактивные задания будут связаны с самым мужским праздником в году", - рассказал директор театра Сергей Медведев.

По замыслу к ведущим присоединятся медийные персоны, выдающиеся деятели различных отраслей, светские личности. Все будет происходить в импровизационном ключе: артистам предстоит не только исполнить праздничные хиты, но и поучаствовать в шутливых конкурсах и соревнованиях на звание самого сильного, мужественного и отважного, настоящего защитника.

К 8 марта Театр эстрады впервые представит шоу-программу "Марафон желаний". Ее главными героинями станут три женских типажа. Прозвучат премьеры песен от звезд белорусской эстрады, публика увидит яркие номера и экстравагантное танцевальное шоу. "Марафон желаний" покажут 7 марта в 16.00 и 19.00, а также 8 марта в 17.00

Кроме того, 5 марта в театре покажут шоу "Греческий девичник". Сюжет основан на одной из любимых дамских историй: "Дневник Бриджит Джонс". Зрителям откроется женский дневник, в котором хранятся все решения, мысли, успехи и неудачи, самые откровенные и самые сокровенные секреты. А в ведущих можно будет легко узнать образы из знаменитой книги. Изюминка шоу в том, что главная героиня попадает на греческий остров, а в поисках мужчины всей жизни ей помогают греческие боги.

6 марта в Театре эстрады запланирована шоу-программа "Мужчины на десерт". Ведущими вечера станут Максим Сокол и Владимир Воронков, которые выяснят, с каким же десертом девушки ассоциируют мужчин.

В Театре эстрады заверили: впереди зрителей ждет много сюрпризов и премьер.-0-

Фото Театра эстрады