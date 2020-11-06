Театр эстрады приглашает отметить 7 ноября и окончание школьных каникул

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады приглашает взрослых и детей вместе отметить 7 ноября и окончание школьных осенних каникул, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе учреждения.

Так, 7 ноября в 18.00 здесь состоится концертная шоу-программа "Красный день календаря". Зрителей ждут выступления звезд белорусской эстрады: Алексея Хлестова, Гюнешь, Александра Сухарева, Ольги Колесниковой, Дмитрия Сергеева, Ольги Плотниковой, шоу "Аллюр", ансамбля "Верасы", групп ByCity и "PROвокация", балета театра Fusion. Главные роли в программе сыграют артисты театра Максим Сокол, Василий Мельничек, Андрей Кунец, Андрей и Дмитрий Дубешко.

Окончание осенних школьных каникул театр отметит двумя детскими мюзиклами, которых очень ждут юные зрители. 7 ноября в 12.00 здесь покажут детский мюзикл "Двое из ларца - одинаковы с лица". "История принца Додошки, который решил найти себе самую красивую жену, рассказывается актерами театра так весело и непринужденно, что закрадывается мысль, будто вы находитесь не в привычном Минске, а в самой настоящей сказке, в самом волшебном тридевятом царстве, тридесятом государстве", - рассказали в концертном отделе.

8 ноября в 12.00 детей пригласят в сказочный лес, где произошел необычный случай. "В детском мюзикле "Мешок с сюрпризом" заяц несет домой огромный мешок с чем-то необычным, большим и круглым. И вдруг откуда ни возьмись -"заклятые друзья" Лиса и Волк. Естественный интерес хищников к заячьей находке превращается в детективную историю. Много музыки и танцев, яркие персонажи, необычный сюжет и постоянный интерактив со зрителем - отличный повод завершить осенние каникулы весело и интересно", - добавили в театре.-0-

Фото Театра эстрады