Театр эстрады приглашает в музыкальное путешествие "Вокруг света"

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады приглашает 8 февраля совершить кругосветное музыкальное путешествие "Вокруг света", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника концертного отдела Ольга Шебеко.

"Каждая из стран гостеприимно встретит зрителей и вовлечет в атмосферу своего неповторимого музыкального стиля. Ни у кого нет сомнений, что каждый уголок земли - это национальный колорит и особенная культура. А сейчас, в не самое простое для путешествий время, такая шоу-программа особенно актуальна", - отметила Ольга Шебеко.

Главные герои на протяжении путешествия попадут в самые невероятные истории. Не обойдется и без любовной линии.

Кроме того, весь февраль для зрителей театра обещает быть богатым на премьеры. В частности, специальные программы подготовлены ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества.

Молодежный театр эстрады порадует и юных зрителей. Так, 19 и 20 февраля их приглашают на музыкальную сказку "Тот самый Карлсон и Малыш".-0-

Фото театра