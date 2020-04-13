Театры Минской области на этой неделе покажут шесть спектаклей онлайн

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной драматический театр и театр кукол "Батлейка" продолжают онлайн-трансляции спектаклей для детей и взрослых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Постановки для детей традиционно будут начинаться в уже привычное время - 12.00. Все истории расскажут ребятам о том, как важно быть добрым и как преодолеть все трудности благодаря чуткому сердцу.

Первым 14 апреля юные зрители смогут посмотреть спектакль "Кошки-мышки". Как и знаменитый мультфильм, эта постановка пропитана идеей всеобщей дружбы, ведь в финале кот Леопольд и мыши обязательно помирятся.

На 15 апреля для детей от 3 лет покажут спектакль-приключение "Доктор Айболит". Ребят ждут полное испытаний путешествие в Африку, столкновение с пиратами, спасение больных и перевоспитание "нехороших взрослых".

Музыкальная сказка-спектакль "Тигренок Петрик" для детей от 3 лет запланирована на 16 апреля и расскажет о приключениях трусливого тигренка Петрика. Он лишился черных полосок - символа мужества и отваги всего тигриного семейства. Чтобы вернуть себе храбрость, тигренок отправится в мегаполис навстречу опасностям.

Сюжет сказки "Кот в сапогах", которую можно будет посмотреть 17 апреля, известен каждому. Хвостатый помог своему хозяину получить титул маркиза де Карабаса, обхитрил и одолел страшного людоеда. Музыкальная сказка рассчитана на детей от 4 лет и длится 60 минут без антракта.

Спектакли для взрослых будут транслироваться 14 и 17 апреля с 19.00.

Так, 14 апреля можно будет посмотреть комедию "Незваный гость" по пьесе Светланы Бартоховой. С соседнего балкона в квартиру, где находится героиня, проникает неизвестный мужчина и объясняет, что вынужден это сделать, спасаясь от мужа своей любовницы. А дальше, несмотря на непростую для него ситуацию, гость начинает энергично интересоваться новой знакомой, которая заинтриговала его своей загадочностью.

17 апреля зрителей ждет спектакль-комедия "Ищу настоящего мужчину". Этой постановкой заслуженный деятель искусств Беларуси Виталий Барковский открыл творческое сотрудничество с Минским областным драматический театром. Главная героиня - поэтесса, женщина неординарная и мечтательная - живет в своем придуманном мире, пишет в свое удовольствие стихи и абсолютно игнорирует бытовые реалии. Именно это обстоятельство и не дает покоя ее стародавней подруге, загоревшейся желанием найти для поэтессы настоящего мужчину, который сделал бы ее жизнь, как у всех нормальных людей. Практичная подруга устраивает на квартире мечтательницы что-то вроде кастинга.

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