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Культура
21 января 2020, 08:54

Технология спирального плетения из Витебской области признана историко-культурной ценностью

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси получила традиционная технология спирального плетения Городокского, Браславского, Верхнедвинского районов Витебской области и Витебска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Спиральное плетение - один из наиболее древних видов плетения. Эта техника известна почти всем земледельческим народам Европы еще с эпохи неолита. Распространена она была и на территории Беларуси. Например, на Витебщине в начале ХХ века техника была широко представлена в деревнях Городокского и Браславского районов, где мастера с ее помощью изготавливали предметы домашнего обихода: емкости для хранения продуктов питания и одежды, мебель, ульи, обувь, половики, завесы на окна. "Основными носителями данной технологии в 1980-1990-е годы были Адам Кравчук из Витебска, Петр Карэник и Михаил Черкас из Браслава. Интересуются ей и современные мастера, многие из которых занимаются исследованием своих регионов и реконструкцией найденных артефактов спирального соломоплетения", - отметили в центре народного творчества.

Традиция спирального плетения на Витебщине возрождается сообществом мастеров почти в неизменном виде ​​в Браславском, Верхнедвинском, Городокском районах и Витебске. Для популяризации этой технологии и народных ремесел в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина", Городокском Доме ремесел и фольклора, Браславском музее традиционной культуры также действуют кружки по спиральному плетению для детей и взрослых.

"Этот элемент нематериального наследия ярко характеризует исторический и этнографический ландшафт данных регионов Витебской области. Он ценен для местных жителей своим содержанием, характером, соответствует их бытовым представлениям", - подчеркнули в центре народного творчества.

В Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси включено 13 элементов Витебщины, существующих и практикующихся в Браславском, Городокском, Глубокском, Дубровенском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком, Поставском, Шарковщинском районах и Витебске.-0-

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