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Культура
17 сентября 2020, 07:13

Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире 100-летие со дня рождения Сергея Бондарчука

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире 100-летие со дня рождения актера, режиссера и сценариста, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

25 сентября в 10.05 и 19.40 зрителей ждет документальный фильм из цикла "Последний день", посвященный памяти Сергея Бондарчука, а в 14.20 и 21.05 будет показана первая кинолента мастера - военная драма "Судьба человека", созданная по одноименному рассказу Михаила Шолохова.

"Сам режиссер исполнил в фильме главную роль - плотника Андрея Соколова, который пережил муки и испытания Великой Отечественной войны, отстоял свое право называться человеком и сохранил способность любить", - отметили в пресс-службе.-0-

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