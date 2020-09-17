Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире 100-летие со дня рождения Сергея Бондарчука

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире 100-летие со дня рождения актера, режиссера и сценариста, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

25 сентября в 10.05 и 19.40 зрителей ждет документальный фильм из цикла "Последний день", посвященный памяти Сергея Бондарчука, а в 14.20 и 21.05 будет показана первая кинолента мастера - военная драма "Судьба человека", созданная по одноименному рассказу Михаила Шолохова.

"Сам режиссер исполнил в фильме главную роль - плотника Андрея Соколова, который пережил муки и испытания Великой Отечественной войны, отстоял свое право называться человеком и сохранил способность любить", - отметили в пресс-службе.-0-