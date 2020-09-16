Теме натюрморта посвящен международный творческий проект в Витебске

16 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный творческий проект "Трэцяя плынь" открывается сегодня в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Арт-центре Марка Шагала.

Проект проводится по инициативе витебского художника Леонида Медведского. Свое название он получил в честь направления в музыке, сочетающего классику и джаз, традиции и импровизацию. Цель выставок проекта - изучить текущее состояние жанров как системы.

Первая выставка в рамках проекта прошла в 2017 году, она была посвящена портретной живописи. Следующая (в 2018 году) - пейзажу. В 2020 году проект предлагает изучить такой традиционный жанр, как натюрморт. Темой была выбрана культовая серия картин Жоржа Брака "Мастерская", сочетающая интерьер, натюрморт и философскую сюжетно-тематическую композицию.

"Конечно, эта тема не ограничивает участников выставки ни по сюжету, ни по стилистике работ. Это скорее повод для вдохновения и "исторический фон", напоминание об одном из этапов развития жанров в изобразительном искусстве. Ведь мастерская художника - это место, где преобладают творческое мышление и свободный дух. Каждый участник выставки при подготовке работ мог как продолжить поиск своего образа творчества, так и обратиться к традиционному жанру и представить натюрморт", - отметили в центре.

Свои работы в проекте (в зависимости от размера - от одной до трех) представили более 30 художников из Витебска, Минска, Барановичей, Полоцка и Орши. Виртуально участвуют около десяти художников из России, Израиля и Латвии. Сегодня на открытии выставки их картины будут показаны во время специально подготовленной видеопрезентации. По итогам выставки организаторы планируют издать буклет.

Познакомиться с выставкой можно до 11 октября.-0-