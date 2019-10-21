Традиционные свадебные уборы покажут на выставке в Витебске

21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Невестам на заметку: традиционные свадебные головные уборы и артефакты жителей Витебской области покажут на выставке в городе на Двине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре народного творчества.

Выставка "Вянок нявесты" откроется 23 октября. Ее основу составят традиционные головные свадебные уборы различных религиозных конфессий, которые привезут представители районных Домов ремесел. В составе коллекций будут также демонстрироваться повязки и венки подружек невест, картузы жениха и шаферов, платочки (носили на плечах жених и его дружки, шаферы), букеты (носили на груди дружки, шаферы), фотографии в рамках, артефакты приданого невесты, атрибуты свадебного обряда, кукольные композиции свадебного сюжета и многое другое.

Все экспонаты относятся к XX веку. Часть из них аутентичная. Некоторые вещи были кропотливо воссозданы по сохранившимся воспоминаниям старожилов и этнографическим научным данным. Лучшие работы мастеров отметят специальными дипломами.

Во время выставки для посетителей будет работать фотозона, запланирован мастер-класс по изготовлению свадебного венка и демонстрация обрядов одевания невесты, повязывания платка.

Познакомиться с выставкой можно будет до 29 ноября.-0-