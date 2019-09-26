Тренинг по сторителлингу, питчинг и День виртуальной реальности проведут во время "Лістапада"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Питчинг, тренинг от ADAMI Studio и День виртуальной реальности проведут 6-8 октября на Индустриальной платформе Bel:Cinema XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы.

Участники юбилейной, пятой Bel:Cinema смогут разобраться в способах финансирования собственных проектов, а также получат фидбэк от профессионалов в сфере кино. "Мы продолжаем традицию питчингов - это реальный шанс для локальных проектов получить оценку профессионалов и выиграть аккредитацию на крупнейший фестиваль. Как и в предыдущие годы, проводим мероприятия в партнерстве с международными образовательными программами: ADAMI Studio и уже широко известной B2B Doc, - отметила координатор платформы Лизавета Бобрикова. - Среди новых гостей в этом году - представители Центра искусств Bozar в Брюсселе, где проходит международный кинофестиваль Bridges Festival, а также представители проекта Grant Buro - первой в России компании, которая помогает получить гранты на любые проекты в области кинопроизводства".

ADAMI Studio проведет 6-8 ноября мастер-класс для творческих команд из Беларуси и Украины, которые работают над проектами на темы культурного разнообразия, терпимости, интеграции и мирного сосуществования. Поучаствовать пригласили игровые и документальные фильмы на стадии монтажа. Во время мастер-класса участники познакомятся с различными подходами к сторителлингу и узнают, как сделать свои ленты более привлекательными для международной аудитории.

Во время Индустриальной платформы также пройдет питчинг, где авторы смогут представить проекты своих фильмов на любой стадии создания. Единственное условие для презентации дебютной работы - наличие отснятого визуального материала, для презентации не дебютного фильма - ссылки на предыдущие работы. Питчинг состоится 7 ноября на площадке Национальной киностудии "Беларусьфильм". Дедлайн подачи заявок - 7 октября.

"В этом году среди членов жюри питчинга вновь будут представители Вильнюсского кинофестиваля Kino Рavasaris. Питчинг может стать первым шагом к участию в программе Talents Nest - инициативе, направленной на поддержку начинающих кинематографистов из стран Балтии, Беларуси, Украины и Кавказа, - рассказали организаторы. - Основная цель Talents Nest - знакомство участников с аудиовизуальной индустрией и помощь в создании собственной международной сети контактов профессионалов, работающих в этой области".

День виртуальной реальности пройдет 7 ноября. В программе: иммерсивное кино, воркшопы и специальный гость из Франции, представитель одной из самых влиятельных на сегодня компаний в сфере производства и дистрибуции VR-контента.

Индустриальная платформа Bel:Cinema проводится при поддержке Национальной киностудии "Беларусьфильм" и студии иммерсивных решений Feeling Digital.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-