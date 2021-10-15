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Культура
15 октября 2021, 07:30

Три спектакля театров Брестской области номинированы на Национальную театральную премию

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Постановки трех профессиональных театров Брестской области номинированы в этом году на VI Национальную театральную премию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вечером на сцене ТЮЗа Брестский академический театр драмы представит одну из последних и самых ярких своих работ - спектакль "Олеся" по одноименной повести Александра Куприна. Режиссер постановки в жанре "полесского наваждения" - главный режиссер БАТД Тимофей Ильевский. Он же является и автором оригинальной инсценировки классического произведения. В масштабном спектакле занят практически весь актерский состав театра.

"У нас уже и раньше бывали отборы на Национальную театральную премию, поэтому стараюсь спокойно к этому относиться. Лишнее волнение только во вред идет. Хотя, наверное, актеры по-своему волноваться все-таки будут, - сказал Тимофей Ильевский. - Сцены ТЮЗа и наша практически одних размеров. Зал немного по-другому выглядит, поэтому свет чуть иначе выставлен. Но такие нюансы - нормальное явление для любого выезда. Можно сказать, соединили приятное с полезным - гастроли с показом".

В номинации "Лучший спектакль для малой сцены" заявлен хоррор "Вий" Полесского драматического театра. Показ состоится 21 октября в Купаловском театре. Пьесу Нины Садур по мотивам культовой повести Николая Гоголя поставил молодой режиссер Павел Маринич. На VII Международном театральном фестивале "Смоленский ковчег" постановка пинчан была отмечена в двух номинациях - "Лучший актерский ансамбль" и "Лучшая мужская роль".

"Волнуемся, конечно, потому что высокий уровень этого мероприятия. Хотя мы уже не раз номинировались на премию, - поделился эмоциями директор Полесского драмтеатра Александр Лукашенко. - Волнение из-за того, что выступаем на незнакомой, большой сцене. У нас спектакль со сложным световым решением, спецэффектами - переживаем, как бы он не потерял в качестве".

25 октября на сцене Национального академического драматического театра имени М.Горького Брестский театр кукол покажет спектакль "Сотников" по одноименной повести Василя Быкова. Постановка лауреата театральной премии "Золотая маска" Руслана Кудашова была отмечена дипломом за лучшую режиссуру на XXIV Международном театральном фестивале "Белая вежа".

В этом году в VI республиканском конкурсе "Национальная театральная премия" представлены 33 спектакля 20 театров Беларуси. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 28 октября в Национальном академическом театре имени Я.Купалы.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Мингорисполком, в качестве исполнительной дирекции - Республиканский театр белорусской драматургии.-0-

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