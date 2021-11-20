Цуран о "Лістападзе": Минск славится традициями проведения крупных международных мероприятий

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск славится традициями проведения крупных международных мероприятий, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, говоря о XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

"Минск славится традициями проведения крупных международных мероприятий, и минчане соскучились по "Лістападу". Город готов к встрече с гостями из зарубежных стран, регионов", - сказал Артем Цуран.

Говоря об организации кинофестиваля в условиях эпидситуации, зампредседателя Мингорисполкома подчеркнул: "Столица работает по санитарным нормам и правилам, действующим в республике. Мы уделяем этому много внимания и времени. Наши кинотеатры славятся своим уютом и будут своевременно подготовлены к показам. Каждый посетитель будет чувствовать себя комфортно и в безопасности. Отели и гостиницы, в которые заселяются наши зарубежные гости, также готовы и соответствуют всем международным стандартам".

"Мы с удовольствием приглашаем всех на показы и желаем комфортного пребывания в нашей стране", - добавил Артем Цуран.

С 20 по 26 ноября в столице и регионах проходит ХXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" под слоганом "Кино - симфония единства". Вниманию зрителей на кинофестивале будет представлено пять программ: основной конкурс игрового кино, основной конкурс документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" и обширная внеконкурсная программа.

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 лент. В основном конкурсе документального кино покажут 17 картин, в том числе одну белорусскую. 22 работы будут представлены в программе конкурса молодежного кино "Кино молодых", 14 - в конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Откроет фестиваль картина режиссера Филиппа Штельцля "Королевская игра", представленная в основном конкурсе игрового кино.

В течение фестивальной кинонедели зрителей примут пять столичных кинотеатров: "Центральный", "Москва", "Беларусь", "Пионер" и "Дом кино". Запланированы дни кино России, Грузии, Китая, Узбекистана и Индонезии.

Кроме того, конкурсные и внеконкурсные картины "Лістапада" покажут не только в столице, но и в регионах. Показы пройдут как в областных центрах, так и в небольших городах каждой из шести областей.

Организаторами кинофорума выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Исполнительная дирекция - Национальная киностудия "Беларусьфильм".-0-