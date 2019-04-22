Турнир по сеги, чайная церемония под открытым небом, лекция о кимоно - в Минске пройдет Неделя японской культуры

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя японской культуры "Японская весна в Беларуси" пройдет в Минске с 30 апреля по 6 мая. Мероприятия организованы в честь прибытия на постоянную службу в белорусскую столицу чрезвычайного и полномочного посла Японии, сообщили БЕЛТА в посольстве Японии в Беларуси.

Череда культурных мероприятий стартует лекцией о традиционной японской одежде кимоно. Японский журналист и специалист по кимоно Хироэ Ёсиока расскажет в Доме дружбы про историю кимоно, его разновидности и правила ношения.

Проведение чайной церемонии под открытым небом (нодатэ) запланировано на 1 мая в Сендайском сквере Минска, названном так в честь японского города-побратима. Специально для ее проведения из Японии приедет Юко Кацура - мастер, профессор школы чайной церемонии Урасэнкэ. "На церемонии, которая пройдет в столичном сквере вблизи цветущих деревьев сакура, гости смогут познакомиться с чайной традицией Японии и попробовать настоящий японский чай маття и японские сладости", - рассказали в посольстве. Для участия в мероприятии обязательна предварительная регистрация на сайте дипмиссии.

Будет организован также первый турнир по сеги на Кубок посла Японии. Соревнования пройдут 5 и 6 мая в Доме дружбы. В них могут принять участие все, кто знаком с правилами сеги и до 1 мая успел подать заявку на участие.

В настоящее время интересы Японии в Беларуси представляет временный поверенный в делах этой страны Хироки Токунага, а чрезвычайный и полномочный посол с резиденцией в Москве является по совместительству послом Японии в Беларуси.-0-