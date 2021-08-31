Творческие коллективы 25 национальностей примут участие в открытии фестиваля национальных культур в Минске

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Верхнем городе 11 сентября откроется XIII Республиканский фестиваль национальных культур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"Во время открытия фестиваля с 12.00 до 17.00 пройдет концертная программа с участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей разных национальностей - белорусов, азербайджанцев, армян, афганцев, башкир, грузин, дагестанцев, евреев, ирландцев, итальянцев, индийцев, корейцев, китайцев, литовцев, молдован, немцев, поляков, палестинцев, русских, татар, туркменов, украинцев, цыган, чувашей, эстонцев", - рассказали в министерстве.

В качестве приглашенных гостей в концерте примут участие заслуженный коллектив Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И. Цитовича, солисты Белорусской государственной филармонии, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца "Дружба".

"На территории Верхнего города разместят выставку традиционных костюмов и предметов быта национальных культур, изделий народных ремесел Белорусского союза мастеров народного творчества, а рестораны столицы представят блюда национальной кухни", - добавили организаторы.

Планируется, что в торжественном открытии фестиваля примут участие представители Минкультуры, Мингорисполкома, посольств иностранных государств, Уполномоченный по делам религий и национальностей, а также председатели национально-культурных общественных объединений.

Республиканский фестиваль национальных культур проводится в два этапа. Первый - торжественное открытие и отборочные туры в регионах Беларуси. Каждый из них представляет концертную программу и выставки с участием представителей национальностей, проживающих в этом регионе. Сейчас формируется жюри по жанровым направлениям: хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство и инструментальная музыка.

Второй этап - заключительные мероприятия в Гродно. В первый день организуют шествие представителей национальных диаспор, праздничный концерт с участием творческих коллективов национально-культурных объединений и профессиональных артистов, а в заключительный день будут работать национальные подворья, пройдет концерт-закрытие фестиваля с награждением участников.-0-