Творческий вечер белорусского композитора Алины Безенсон состоялся в НББ

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий вечер "Летний дождь", посвященный юбилею белорусского композитора Алины Безенсон, прошел в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пришла сюда сегодня с большим трепетом и радостью, и не одна, а со своими друзьями-исполнителями, благодаря которым можно услышать мои произведения для цимбал, скрипки, гитары, фортепиано, голоса. Программа сегодняшнего концерта называется "Летний дождь", что актуально в нынешнюю жаркую погоду", - выступила с вступительным словом Алина Безенсон.

Алина Безенсон родилась в Волковыске. Окончила Гродненское музыкальное училище, Белорусскую государственную академию музыки. Творчество композитора охватывает различные жанры: симфонические поэмы, хоровую, камерно-инструментальную и вокальную музыку, произведения для домры, скрипки, кларнета, цимбал. Работы Безенсон прочно вошли в репертуар учащихся музыкальных школ, колледжей, студентов высших учебных заведений, солистов и коллективов Белгосфилармонии, Белгостелерадиокомпании. Ее музыка часто звучит на концертных площадках не только в Беларуси, но и во многих других странах: России, Украине, Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Китае, Тунисе. Исполнители ее произведений - лауреаты международных, республиканских и городских конкурсов.

На мероприятии прозвучали композиции "После дождя", "Летел голубь над морем", сюита "Круговорот воды" в 3 частях ("Водопад", "Гром", "Град"), "Движение планет", песни "Ангел-хранитель" на стихи Елены Бобовка, "Я вижу сердцем и душой" на стихи Виталия Бабича, "Ради мира" на стихи Елизаветы Полеес. В мероприятии приняли участие исполнители Дарья Баханко (цимбалы), София Ткаченко и Даниэлла Куксенкова (скрипка), Елена Масловская, Марианна Бабич и Алина Чижик (вокал), Богдан Бабич (фортепиано).

Алина Безенсон - ученица народного артиста Беларуси Андрея Мдивани, который недавно, 19 июля, ушел из жизни. Прозвучавшая на вечере композиция "Песнь сердца" посвящена памяти знаменитого композитора. "Это светлейший, мудрейший, глубоко верующий человек, который находил тонкий, индивидуальный подход к своим ученикам. Он требовал от нас высокохудожественных произведений. По его словам, в музыке можно простить все, кроме скуки. Таким образом, нужно вызвать любую эмоцию: заставить плакать, радоваться, смеяться. Я благодарна за все своему преподавателю", - отметила она.

Гости смогли не только насладиться живым исполнением музыкальных произведений и услышать историю их создания, но и поближе познакомиться с композитором, узнать о ее творческом пути, послушать интересные истории из ее жизни и задать интересующие вопросы. На творческой встрече также можно было ознакомиться с юбилейной выставкой "Дорогой света", посвященной творчеству композитора.-0-