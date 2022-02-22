Участниками конкурса "Мой сябра - баян" в Гомеле станут 120 юных музыкантов

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Международный конкурс "Мой сябра - баян" пройдет с 22 по 24 февраля в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф. Соколовского, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Свое мастерство продемонстрируют 120 юных музыкантов. Соревноваться ребята будут в двух номинациях ("Баян", "Аккордеон") и в трех возрастных группах: младшей (до 10 лет включительно), средней (от 11 до 12 лет включительно), старшей (от 13 до 16 лет включительно).

Игру будет оценивать международное жюри. Его возглавляет заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов, председатель Ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов, профессор Белорусской государственной академии музыки Николай Севрюков.

Победителей конкурса наградят дипломами и премиями. Лауреаты примут участие в заключительном концерте 24 февраля.

Международный конкурс "Мой сябра - баян" проводят главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, Министерство культуры, Ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов общественного объединения "Белорусский союз музыкальных деятелей", Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского. В числе целей конкурса - показ достижений в области музыкального искусства, популяризация баянной и аккордеонной музыки, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства.

Первый конкурс "Мой сябра - баян" состоялся в марте 2000 года как областной. С течением времени он превратился в международный. В этом статусе он проходит с 2016 года. За период существования творческого состязания его участниками стали около 1,5 тыс. начинающих музыкантов Беларуси, Украины, России, Польши, Латвии, Литвы. Конкурс открыл новые имена юных дарований, многие из которых стали стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.-0-