Участники фестиваля-конкурса в Витебске посоревнуются за путевки на "Славянский базар"

16 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" 8-10 января 2020 года соберет более 500 участников. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль пройдет на площадках концертного зала "Витебск". В конкурсной программе в номинациях "Вокал" и "Хореография" примут участие молодые творческие коллективы и исполнители. "К нам поступило более 200 заявок из восьми стран: Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины. Более 500 участников приедут в столицу "Славянского базара", чтобы почувствовать атмосферу фестивального Витебска зимой и попробовать свои силы в новом проекте", - отметил Глеб Лапицкий.

В состав жюри в номинации "Вокал" вошли певцы из разных стран, среди них - обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" разных лет Алена Ланская, Адильхан Макин (Казахстан) и Влад Сытник (Украина). В жюри также солистка Латвийской национальной оперы Илона Багеле и певец, композитор, лауреат международных конкурсов Руслан Алехно (Россия).

Оценивать выступления танцевальных коллективов будут заслуженная артистка Молдовы, солистка ансамбля народного танца "Жок" Валентина Москович, худрук заслуженного любительского коллектива Беларуси театра танца Alexis Александр Зенченко, заслуженный деятель искусств Беларуси, руководитель вокально-хореографического ансамбля танца, музыки и песни "Талака" Николай Подоляк и худрук, балетмейстер заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля классического танца "Пируэт" Инна Павленко.

Во время творческого форума пройдут мастер-классы. На гала-концерте фестиваля 10 января станут известны имена победителей. Специальным призом для них станет приглашение участвовать в проектах XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в 2020 году.

Учредителями фестиваля стали Центр культуры "Витебск" - дирекция Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и одна из турфирм города. Проект проводится при поддержке Витебского горисполкома.-0-