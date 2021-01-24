"Уладарства холаду вяліка" - выставка картин Василия Шаранговича по мотивам произведений Якуба Коласа откроется 26 января

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Уладарства холаду вяліка": зимние мотивы в творчестве Якуба Коласа и Василия Шаранговича откроется 26 января в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА организаторы.

На выставке будет представлено 20 картин народного художника Василия Шаранговича по мотивам произведений классика белорусской литературы Якуба Коласа.

"Якуб Колас очень тонко и проникновенно описывает белорусские пейзажи, каждая пора года передана очень красиво и реалистично. Зима в его произведениях выступает как веселая пора для детей, отличительная своими явлениями, создающими неповторимую атмосферу", - отметили в музее.

Особенно ярко эта пора года представлена в поэме "Новая зямля", строки из которой дали название временной экспозиции. Целые главы описывают не только пейзажи, но и рождественское время и праздничное настроение, ярко переданы образы зимней природы. А иллюстрации народного художника Беларуси Василия Шаранговича к поэме реалистично передают сюжеты.

Василий Шарангович ярко воплощает строки Якуба Коласа в своих графических работах. "Его произведения тонко передают описание природы белорусского поэта и создают зимние картины, очень привлекательные своей образностью. Символично, что Василий Шарангович родился зимой. Его творчество отличается разнообразием графических и стилистических приемов, четким изображением, эмоциональностью и глубоким содержанием образов. Работы в книжной графике характеризуются тонким пониманием структуры и образа литературного произведения, глубоким проникновением в психологию персонажа, острым чувством гармонии элементов оформления книги", - подчеркнули организаторы.-0-