30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер архитектор Михаил Виноградов. Такая информация размещена на сайте Белорусского союза архитекторов, сообщает БЕЛТА.

Прощание пройдет сегодня в Минске с 13.00 до 13.45 на улице Ольшевского, 12. "Белорусский союз архитекторов с глубоким прискорбием сообщает, что 29 октября ушел из жизни заслуженный архитектор Беларуси, дважды лауреат Государственной премии Беларуси Виноградов Михаил Климентьевич, и выражает соболезнование коллегам по творческому цеху, родным и близким. Светлая память о нем будет жить в наших сердцах!" - говорится в сообщении.

Михаил Климентьевич Виноградов окончил строительный факультет Белорусского политехнического института в 1968 году по специальности "архитектор", 50 лет проработал в проектных организациях. С 1974 года стал член Белорусского союза архитекторов. Новатор и высокий профессионал, талантливый и интересный человек, он также долгие годы занимался общественной деятельностью.

За годы работы им с коллегами спроектированы более 200 зданий и сооружений. Среди известных объектов - концепция застройки комплекса ВДНХ Узбекской ССР и павильона "Хлопок", исторический музей "Древний Брест" на территории Брестской крепости, кинотеатр "Москва" в Минске, концепция строительства научно-производственной зоны Академии наук БССР, Института биоорганической химии, Института геохимии и геофизики, комплекс фитотрона Института микробиологии АН БССР, санаторий "Белая Русь" на озере Нарочь, административное здание компании "Модум" на улице Володько в Минске.

За проекты построенных объектов, среди которых комплекс железнодорожного вокзала в Минске и Национальной библиотеки Беларуси, в 2004-м и 2008 годах он дважды удостоен Государственной премии Беларуси. В 2009 году награжден медалью "За трудовые заслуги" за проект Национальной библиотеки. В 2018 году Михаилу Виноградову присвоено звание заслуженного архитектора Республики Беларусь.-0-