Умер автор песни "Ой, рябина кудрявая" Евгений Родыгин

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уральский композитор и автор песен, народный артист России Евгений Родыгин умер на 96-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе композиторов Свердловской области РФ.

"Да, скончался вчера, ему было 95 лет", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о прощании будет позже.

Евгений Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы песни "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии. В 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России.-0-