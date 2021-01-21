Умер известный белорусский художник Борис Заборов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский художник и скульптор Борис Заборов умер 20 января в возрасте 85 лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович.

"Белорусский союз художников выражает искреннее сочувствие друзьям и коллегам, близким и родным известного творца. Он был личностью в белорусском искусстве. Проиллюстрировал десятки книг русской, белорусской и зарубежной классической и современной литературы, среди которых произведения Александра Пушкина, Федора Достоевского, Янки Купалы, Рыгора Бородулина, Уильяма Шекспира, Оскара Уайльда. Дружил с Василем Быковым, Владимиром Короткевичем, Максимом Танком, Аркадием Кулешовым, Рыгором Бородулиным. Получил много престижных наград на республиканских, всесоюзных и международных книжных выставках, конкурсах искусства книги, в том числе две бронзовых (в 1965-м и 1977 годах) и золотую (в 1971 году) медали Международной выставки книжного искусства в Лейпциге, в Германии, первые премии всесоюзных конкурсов "Искусство книги" в Москве", - отметила Наталья Шарангович.

В 1975 году Борис Заборов сделал декорации и костюмы к спектаклю по пьесе Александра Островского "Гроза" в постановке Леонида Хейфеца для Белорусского государственного академического театра имени Янки Купалы. Это часть творчества Бориса Заборова неслучайна: после окончания Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова он получил диплом по специальности "художник театра".

Борис Заборов - живописец, график, скульптор, книжный иллюстратор, театральный деятель - родился в Минске 16 октября 1935 года. Учился в Минском художественном училище, Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина в Ленинграде, Московском государственном художественном институте имени Василия Сурикова. С 1962-го по 1980 годы являлся членом Союза художников СССР. С 1980 года жил и работал в Париже.

"Во Франции стиль его живописных произведений изменился, в отличие от минского периода художник увлекся авторской интерпретацией художественных особенностей студийной фотографии начала прошлого века. Искусствоведы отмечали, что все его творчество парижского периода связано с ностальгией по людям, потерянному времени. Неслучайно среди изображений уже знаменитого на то время европейского художника были такие узнаваемые очертания старых белорусских риг, деревенских домов", - рассказала искусствовед.

Многочисленные выставки в престижных европейских залах и музеях, награды, полученные им в различных конкурсах, звание почетного академика Российской академии искусств, орден "Искусство и Литература" Французской республики свидетельствуют о европейском признании Бориса Заборова. "Автопортрет с моделью", написанный в 1998 году, пополнил коллекцию из 1650 автопортретов, которую во Флоренции начали собирать в XVII веке по распоряжению кардинала Медичи. Борис Заборов сотрудничал с прославленным парижским театром "Комеди Франсез", московским Et Cetera. Его работы находятся в галереях и музеях разных стран мира. В Беларуси произведения мастера хранятся в Национальном художественном музее.-0-