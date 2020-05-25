Умер заведующий Летним амфитеатром в Витебске Анатолий Васенда, прощание пройдет в узком кругу

25 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Умер заведующий Летним амфитеатром в Витебске Анатолий Васенда. Основной концертной площадкой "Славянского базара" он руководил более 25 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на социальные сети фестиваля.

"В связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу, а по окончании эпидемии будет организован вечер памяти. Похоронят Анатолия Ивановича Васенду на кладбище "Мазурино" в Витебске", - говорится в сообщении.

Впервые Анатолий Васенда ступил на сцену амфитеатра бас-гитаристом и солистом ансамбля "Сябры" на открытии первого фестиваля "Славянский базар" в 1992 году. Через год приехал в Витебск, чтобы прожить здесь удивительную судьбу. Тогдашний руководить творческого форума Родион Басс предложил Анатолию Ивановичу должность инженера культурно-спортивного комплекса, который находится рядом с амфитеатром.

"Когда объекты были объединены, он возглавил это беспокойное хозяйство, которое стало не просто его работой, а круглосуточной заботой и смыслом жизни. Анатолий Васенда был не из тех руководителей, которые сидят в кабинете. Он всегда был на территории, более четверти века держал в поле внимания все: сцену, зал, закулисье. С одинаковой ответственностью относился к подготовке любого проекта: от международных фестивалей с участием сотен артистов и десятков тысяч зрителей до ледового катка и скейт-парка для горожан", - отметили в дирекции фестиваля.

Важной для Анатолия Ивановича как для человека с большим сердцем была его семья - шестеро детей и внуки. При этом он успевал заниматься творчеством. Как поэт и композитор стал автором корпоративного гимна дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", гимна футбольного клуба "Витебск".-0-