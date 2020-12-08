Умерла легенда белорусского театра Белла Масумян

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни на 84-м году жизни скончалась великая актриса, легенда белорусского театра - народная артистка Белла Амиковна Масумян. Такая информация размещена в Instagram-канале Национального академического драматического театра им. М.Горького, сообщает БЕЛТА.

"Ее смерть - тяжелейшая и невосполнимая утрата для всех нас, для друзей и миллионов поклонников ее необъятного таланта, огромная потеря для искусства, служению которому она посвятила всю свою жизнь. Мы все скорбим и тяжело переживаем утрату легендарной актрисы и замечательного человека", - говорится в сообщении.

Время и место прощания будут сообщены позже.

Белла Масумян родилась 15 сентября 1937 года в Павлограде (Днепропетровская область Украины). В 1961 году окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности "актер театра и кино". В Национальном академическом драматическом театре им. М.Горького работала с июня 1961 года. Белла Масумян удостоена почетных званий "Заслуженная артистка БССР" и "Народная артистка Беларуси", медали Франциска Скорины за заслуги в области культуры, приза Белорусского союза театральных деятелей "Хрустальная Павлинка", медали Союзного государства "За сотрудничество", специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.-0-