Умерла народная артистка России Зинаида Кириенко

12 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", ранее попавшая в больницу с COVID-19, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил представитель Союза кинематографистов РФ.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", - рассказали в Союзе кинематографистов. Время и место прощания пока неизвестны.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Она была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также среди известных киноработ - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках", Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба". Зинаида Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.

В 1965 году актриса получили звание заслуженной артистки РСФСР, в 1977-м стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию "Любовь земная" и "Судьба".-0-