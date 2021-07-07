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07 июля 2021, 15:28

Уникальное искусство сообщества художников "Немига-17" представят в Минске

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка, посвященная 35-летию создания творческого объединения "Немига-17", открывается сегодня в Республиканской художественной галерее "Дворец искусства", сообщил журналистам председатель секции критики и искусствоведения БСХ, куратор проекта "Немига-17" Николай Пограновский, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке будут представлены произведения живописи Ольгерда Малишевского, Алеся Циркунова, Миколы Бущика, Леонида Хоботова, Сергея Кирющенко, Анатолия Кузнецова, Зои Литвиновой, а также скульптуры Тамары Соколовой и Галины Горовой.

"Творческое объединение "Немига-17" появилось в сложный переломный период и внесло значительный вклад в развитие современного белорусского искусства ХХ-ХХІ веков. Девять белорусских художников создали тот фундамент, который с течением времени усиливался новыми его участниками. Необходимо отметить роль двух искусствоведов - Ирины Стальной и Валерия Буйвола. Именно они организовывали выставки как в Беларуси, так и за ее пределами. За активную выставочную деятельность и развитие культурных отношений между Францией и Беларусью Ирина Стальная, Зоя Литвинова и Галина Горовая были награждены орденами французского правительства "За достижения в литературе и искусстве", - рассказал Николай Пограновский.

Активная выставочная деятельность сообщества "Немига-17" длилась до 2002 года. Именно тогда в залах Государственной Третьяковской галереи в Москве состоялась последняя общая выставка, где экспонировались живописные произведения Миколы Бущика, Зои Литвиновой, Анатолия Кузнецова, Сергея Кирющенко, Леонида Хоботова и скульптуры Галины Горовой и Тамары Соколовой. "Хотя выставка в Третьяковской галерее имела большой резонанс, участники "Немиги-17" после этого решили разойтись. Так случается, и это не единственный случай, когда творческие объединения распадаются. Однако "Немига-17" посеяла хорошие творческие семена на белорусской почве", - отметил куратор.

"Участники творческого объединения "Немига-17" с самого начала своей деятельности не принимали ортодоксальное понимание реализма (соцреализма), стремились определить свое место в контексте современного белорусского искусства ХХ века и дополнительно взяли на себя обязанность восстановить прерванные живописные поиски белорусских мастеров изобразительного искусства 1920-х годов прошлого века", - добавил Николай Пограновский.

Сокуратор проекта "Немига-17" Анна Малиновская подчеркнула, что данную выставку важно было провести именно в 2021 году. "В целом она приурочена к юбилею объединения. Однако юбиляры есть и среди художников творческого союза. Сергею Кирющенко в этом году исполняется 70 лет, а также мы отмечаем 80-летие со дня рождения Галины Горовой. На выставке будут представлены работы художников периода "Немиги-17", а также их сегодняшние произведения", - сказала она.

"В этот раз мы презентуем интересное, я бы даже сказала легендарное, творческое объединение "Немига-17". Оно существовало на протяжении нескольких десятилетий и в сущности сформировало течение современного искусства. Сейчас это объединение вместе уже не выставляется, но нам удалось благодаря многим заинтересованным сделать очень интересную экспозицию", - рассказала первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Работы участников "Немиги-17" хранятся в Национальном художественном музее, Национальном центре современных искусств, художественном фонде БСХ, Третьяковской галерее, а также в частных коллекциях во Франции, Италии, Испании, Австрии, Израиле. "На самом деле работ достаточно много в музейных коллекциях. Это уникальное явление, потому что творческое объединение шло немного вразрез с официальной философией искусства, особенно в конце 1980-х годов. Но оно стало настолько популярным и ярким явлением, что музейные работники просто не могли пропустить его мимо себя. Они покупали и собирали много произведений "Немиги-17" и теперь они достаточно полно представлены в наших музеях", - отметила искусствовед.

Выставка продлится до 22 июля 2021 года включительно.-0-

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