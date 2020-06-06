Уникальные книжные издания закупят для Национальной библиотеки Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные книжные издания и архивные документы закупят для Национальной библиотеки Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора учреждения Алесь Суша.

Накануне, 5 июня, глава государства подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Беларуси о поддержке культуры и искусства. Согласно документу Министерству культуры из средств фонда будет выделено более Br3 млн. Деньги будут направлены на различные нужды, связанные с сохранением и возвращением культурного наследия страны.

В списке и Национальная библиотека, фонды которой пополнит комплекс рукописных и печатных книжных памятников. Речь идет об очень дорогих и особо ценных экземплярах. Это, например, одно из прижизненных изданий Мелетия Смотрицкого. В числе приобретаемых раритетов и ценнейшая рукопись татар Беларуси - хамаил, написанный на белорусско-польском языке арабскими буквами.

Плюс библиотека получит комплекс архивных документов из разных регионов Беларуси. Совершенно уникальными являются две грамоты королей польских и великих князей литовских - Сигизмунда Вазы и Владислава IV, которые правили в конце XVI - начале XVII века. Один документ на бумаге, второй - на пергаменте. Один на латинском языке, второй - на белорусском.

Как сообщалось, выделенные средства направят также на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и Кревского замков, костела в Мстиславле, входящего в состав объекта "Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745-1750)".-0