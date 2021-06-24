Уникальные музыкальные инструменты представили на выставке в Витебске

24 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном методическом центре народного творчества открылась выставка-конкурс народных инструментов северного региона "Чароўныя гукі майстэрства", передает корреспондент БЕЛТА.

Музыкальные инструменты - яркое и самобытное явление в культуре Беларуси. Наши предки использовали их не только на праздники, но и в повседневной жизни. На выставке можно увидеть более 100 народных инструментов и художественных работ, которые отражают либо сам инструмент, либо музыканта с ним.

Из районов Витебской области привезли струнные и духовые, ударные и мембранные, а также самозвучащие инструменты. Это цимбалы, трещотки, ложки, гусли, скрипки, жалейки, гусли, колесная лира. Некоторые экспонаты родом из XIX века.

Каждый предмет имеет свою историю, особенности и звучание. В народе ценились музыканты, но те, кто умел их делать, были не менее уважаемы. Один из самых необычных инструментов - дуда. В традиционной культуре белорусов это ритуальный мужской инструмент. Дуда имела наивысший сакральный статус, потому что ее мешок изготавливали из жертвенного животного.

На открытии можно было послушать настоящие деревенские наигрыши на инструментах от опытных (Александра Вишнякова) и молодых исполнителей (Германа Бондаренко и Руслана Стельмаха). Изюминкой выставки стала игра на ржаном колосе.

Также сегодня в центре народного творчества открылась персональная выставка "Час лялек" народного мастера Беларуси из Лепеля Натальи Петуховой. Ее коллекция состоит из 30 кукол, одетых в народные костюмы с использованием ручной вышивки, ткачества, в том числе сделанного по авторской технологии.

Директор областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко отметила, что Витебщина богата на таланты. Приятно, что сохраняется преемственность и связь поколений. "В этом году у нас юбилейный "Славянский базар", приедут гости. Нам хотелось показать две выставки, чтобы люди посмотрели на колорит белорусского костюма, палитру красок, какие в нем детали, - сказала она. - Также во время фестиваля на выставке-конкурсе можно увидеть уникальные народные музыкальные инструменты".

Итоги творческого состязания "Чароўныя гукі майстэрства" подведут на "Славянском базаре". Обе выставки будут работать до 19 июля.-0-