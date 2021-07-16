Уникальные работы золотошвей из Торжка и хохломскую роспись представили на "Славянском базаре"

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставки "Торжок - живая традиция золотого шитья" и "Золотая хохлома - душа России" открылись на фестивале "Славянский базар в Витебске" при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в открытии экспозиций принял государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Сегодня особый день в программе юбилейного Славянского базара в Витебске, день, когда россияне представляют белорусским братьям те традиции, которые формировались десятилетиями. У каждого из нас в течение рабочего дня, семейных дел много суеты. Мне кажется, такая выставка дает нам возможность отдохнуть от привычного ритма, вглядеться в эти уникальные работы и подумать, насколько глубока и по-хорошему долга наша единая история, славянские традиции", - отметил он.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул: такие выставки очень важны и Союзное государство будет и впредь поддерживать подобные мероприятия.

"Особые слова благодарности организаторам "Славянского базара". Пожелания фестивалю оставаться таким же ярким, грандиозным и значимым для тех, кто каждый год приезжает в Витебск из самых разных стран мира", - добавил госсекретарь.-0-