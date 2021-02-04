Утверждена госпрограмма "Культура Беларуси" до 2025 года с финансированием Br4 млрд

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Культура Беларуси" на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года №53, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

На реализацию госпрограммы потребуется Br4 млрд. Документ принят в целях создания условий для эффективного функционирования сети организаций культуры и активного вовлечения граждан Беларуси в культурную жизнь страны.

Госпрограмма включает пять подпрограмм: "Культурное наследие", "Искусство и творчество", "Функционирование и инфраструктура сферы культуры", "Белорусы в мире", "Архивы Беларуси".

Среди мероприятий - проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, пленэров, праздников и других культурных мероприятий, создание и обновление театральных постановок, концертных программ, цирковых представлений, проведение гастролей, организация и проведение культурных программ международных форумов, выставок, ярмарок.

В плане также обозначена реставрация Национального художественного музея, реконструкция и реставрация памятников архитектуры - костела Божьего Тела в Несвиже, Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворца в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района, дворцового комплекса в Ружанах и др. Для учреждений образования и организаций в сфере культуры закупят музыкальные инструменты.-0-