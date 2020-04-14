В Беларуси объявят конкурс на создание скульптурной композиции для Национального исторического музея

14 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусским скульпторам предложат поучаствовать в конкурсе на создание скульптурной композиции для нового здания Национального исторического музея, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик.

"В прошлом году мы плотно работали над новым архитектурно-художественным решением будущего здания музея. Снаружи планируем создать скульптуру исторического плана, которая объединит выдающихся личностей Беларуси", - рассказал Глеб Отчик.

Он добавил, что сейчас планируется проведение конкурса по созданию скульптурной композиции, которая разместится внутри музея. "В здании предполагается концепция светодиодных рек: они пройдут по всем этажам и сойдутся в скульптурной композиции. Реки символизируют исторические пути нашей страны. Возможно, скульптуру создадут в виде "папараць-кветкi" либо другого символа Беларуси. По задумке, при касании скульптура будет загораться", - добавил председатель союза.

Новое здание Национального исторического музея будет построено на проспекте Победителей напротив Государственного музея истории Великой Отечественной войны. В нем под экспозицию будет отведено около 6 тыс. кв.м, где расположатся постоянная экспозиция и залы для временных выставок. Также там разместят фондохранилища, презентационный, лекционный и конференц-залы. В экспозиции будет находиться около 15% предметов всего собрания музея. Он будет оснащен новейшими техническими средствами. Начало строительства намечено на этот год. Источником финансирования работ будут средства как республиканского, так и местного бюджета Минска. -0-