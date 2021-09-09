В Бресте открылся юбилейный театральный фестиваль "Белая вежа"

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открылся XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа", передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник театрального искусства, ставший визитной карточкой пограничного города, вернулся на его улицы и сценические площадки спустя два года. Церемония открытия юбилейного форума состоялась в Брестском академическом театре драмы. В ней приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, представители руководства областного и городского исполнительных комитетов.

Заместитель министра культуры Валерий Громада зачитал приветствие гостям и участникам фестиваля от Президента Беларуси. "Четверть века этот форум служит благородному делу объединения творческого сообщества Беларуси и развития международного сотрудничества. За эти годы пройден значительный путь от скромного фестиваля до масштабного и узнаваемого проекта, поддерживающего лучшие традиции театрального искусства", - говорится в приветствии.

За четверть века в фестивале "Белая вежа" приняли участие более 500 театров из 55 стран, а его спектакли посмотрели свыше 250 тыс. зрителей, не считая уличных представлений.

"Думаю, что выражу наше общее эмоциональное состояние, которое определяется двумя словами - мы соскучились. Мы соскучились по этой особой атмосфере фестиваля, по общению друг с другом", - заявил со сцены председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Он поблагодарил оргкомитет и участников фестиваля, а также зрителей за любовь к театру. "Не сомневаюсь, что этот фестиваль запомнится не только по антиковидным рекомендациям, а контентом, который подарит нам яркие эмоции. А мы будем делать все возможное, чтобы Брест всегда был городом, где по-особому чтят традиции культуры", - заключил мэр и объявил XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" открытым.

Юбилейный форум посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств и проводится при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. В нем участвуют театры из стран СНГ - Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, России, а также коллектив из Грузии. Программа фестиваля насыщенная и традиционно многожанровая. В фестивальной афише юбилейной "Белой вежи" значатся 22 спектакля.

Конкурсная программа фестиваля стартует 10 сентября спектаклем "Пане Коханку" в постановке Национального академического драматического театра имени М.Горького. А первый день форума ознаменовался показом гостевого спектакля - легендарной "Павлинки" Национального академического театра имени Я.Купалы.-0-