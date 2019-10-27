В Доме Москвы в Минске проведут презентацию благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел" с демонстрацией фильмов-лауреатов состоится 29-31 октября в Доме Москвы в Минске. Показы пройдут во время Дней духовной культуры России в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Можно будет увидеть картины: "Рубеж" режиссера Дмитрия Тюрина, "Ближе, чем кажется" Наталии Беляускене, "Три дня Клавы Грачевой" Ивана Григолюнаса, "Соло" Константина Абаева, "Клад" Ирины Волковой, "Возвращение Саввы" Натальи Федченко, "Письма куклы" Натальи Грофпель, "Пять минут до моря" Натальи Мирзоян, "Жили-были" Эдуарда Парри.

Ожидается, что в презентационной сессии примут участие российские деятели культуры, представители благотворительного кинофестиваля и члены его духовного экспертного совета. Дни духовной культуры России в зарубежных странах - одно из приоритетных направлений в международной деятельности Министерства культуры России.-0-