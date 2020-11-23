В эстонском Кивиыли отметили 115-летие белорусского писателя Яна Скрыгана

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эстонском Кивиыли отметили 115 лет со дня рождения известного белорусского писателя Яна Скрыгана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Эстонии.

"Праздник был организован Объединением белорусской культуры Ида-Вирумаа "БЭЗ" (Йыхви) при поддержке посольства Беларуси. С приветственным словом к участникам обратились первый секретарь посольства Беларуси в Эстонии Александр Татаркин, руководитель объединения "БЭЗ" Зинаида Клыга и руководитель Нарвского белорусского общества "Сябры" Людмила Аннус", - рассказали в дипмиссии.

В праздничном концерте, который состоялся в городской библиотеке, звучали отрывки из воспоминаний и произведений Яна Скрыгана, стихи, посвященные писателю, и белорусские песни в исполнении самодеятельного коллектива объединения "БЭЗ".

К мемориальному знаку писателя, который был установлен в Кивиыли в 1998 году, возложили цветы и венки от посольства Беларуси, а также белорусских обществ "БЭЗ" и "Сябры".

Ян Скрыган (1905-1992) - выдающийся белорусский поэт, прозаик, критик, создатель белорусского очерка как нового литературного жанра. Являлся членом Слуцкого филиала литобъединения "Маладняк". Отличался ориентированностью на традиции, острым чувством языка, любовью к родному слову, стремлением учиться, а не учить.

Его называют борцом за чистоту национального литературного языка. За участие в создании двенадцатитомной Белорусской советской энциклопедии писатель был удостоен Государственной премии Беларуси (1976 год). Работая над языком энциклопедии, он стремился, чтобы она обогатилась из источников живой речи белорусского народа, была научно достоверной и в то же время понятной массовому читателю.-0-