ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:20 Украинцев начали штрафовать за появление без масок в общественных местах В мире
16:14 РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева Общество
16:09 На даче в Витебском районе нашли снаряды времен войны Происшествия
16:00 Танец на гироскутерах, эквилибристика и графика - Gomel Fest объединил участников из четырех стран Регионы
15:57 В эстонском Кивиыли отметили 115-летие белорусского писателя Яна Скрыгана Культура
15:56 Сотрудники ГАИ задержали пьяного жителя Слуцка - возбуждено уголовное дело Происшествия
15:49 В Лидском районе водитель сбил пешехода и скрылся Происшествия
15:38 БСЖ выступил с заявлением в поддержку польских женщин Общество
15:33 Определены победители республиканского конкурса "Волонтер года - 2020" Общество
15:29 В Приморье без электричества остаются почти 75 тыс. человек В мире
15:29 Двоих жителей Новогрудка будут судить за приготовление к массовым беспорядкам Происшествия
15:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19 Общество
15:10 Приостановка рейсов "Белавиа" во все пункты России, кроме Домодедово, предусмотрена до 24 декабря Общество
15:01 Более 900 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года Общество
14:45 "Брестгазоаппарат" планирует производить посудомоечные машины Регионы
14:40 Около 6 тыс. мирных жителей убиты и ранены в Афганистане за 10 месяцев 2020 года В мире
14:34 В Минске 1,6 тыс. многодетных семей направят на улучшение жилищных условий до конца этого года Регионы
14:33 Рачков 25 ноября проведет прием граждан Регионы
14:31 Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ Регионы
14:24 Археологи нашли останки двух погибших при извержении Везувия в 79 году н.э. Калейдоскоп
14:23 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт Регионы
14:17 Некоторые троллейбусы и автобусы в Минске с 24 ноября изменят маршруты Регионы
14:17 НББ представит рукописи и редкие книги из личной коллекции Владимира Короткевича Культура
14:09 Сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 учеников после инцидента в минской школе №61 Регионы
13:58 Снижение в 2020 году выбросов углекислого газа не ослабит парниковый эффект - ВМО В мире
13:57 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Регионы
13:55 COVID-19 в Европе идет на спад, карантин могут ослабить В мире
13:54 Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию Общество
13:51 Победителем конкурса инновационных проектов БГУ стал автор инициативы SexEd Общество
13:40 Белорусская версия песни Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе Культура
Все новости
Все новости
Культура
23 ноября 2020, 15:57

В эстонском Кивиыли отметили 115-летие белорусского писателя Яна Скрыгана

Фото посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике
Фото посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эстонском Кивиыли отметили 115 лет со дня рождения известного белорусского писателя Яна Скрыгана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Эстонии.

"Праздник был организован Объединением белорусской культуры Ида-Вирумаа "БЭЗ" (Йыхви) при поддержке посольства Беларуси. С приветственным словом к участникам обратились первый секретарь посольства Беларуси в Эстонии Александр Татаркин, руководитель объединения "БЭЗ" Зинаида Клыга и руководитель Нарвского белорусского общества "Сябры" Людмила Аннус", - рассказали в дипмиссии.

В праздничном концерте, который состоялся в городской библиотеке, звучали отрывки из воспоминаний и произведений Яна Скрыгана, стихи, посвященные писателю, и белорусские песни в исполнении самодеятельного коллектива объединения "БЭЗ".

К мемориальному знаку писателя, который был установлен в Кивиыли в 1998 году, возложили цветы и венки от посольства Беларуси, а также белорусских обществ "БЭЗ" и "Сябры".

Ян Скрыган (1905-1992) - выдающийся белорусский поэт, прозаик, критик, создатель белорусского очерка как нового литературного жанра. Являлся членом Слуцкого филиала литобъединения "Маладняк". Отличался ориентированностью на традиции, острым чувством языка, любовью к родному слову, стремлением учиться, а не учить.

Его называют борцом за чистоту национального литературного языка. За участие в создании двенадцатитомной Белорусской советской энциклопедии писатель был удостоен Государственной премии Беларуси (1976 год). Работая над языком энциклопедии, он стремился, чтобы она обогатилась из источников живой речи белорусского народа, была научно достоверной и в то же время понятной массовому читателю.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
литература
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото НББ НББ представит рукописи и редкие книги из личной коллекции Владимира Короткевича
Арина Пехтерева. Фото из архива Белорусская версия песни Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе
Фото из архива Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"
ФОТОФАКТ: В Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст"
ФОТОФАКТ: Коласовский театр показал сказку для детей о волшебной силе добра
Фото из VK-канала Большого театра Мир спасет любовь - в Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст"
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Хренин О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме - Лукашенко принял с докладом министра обороны
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях
Депутат: надо сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство
Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ
РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева
Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей
Приостановка рейсов "Белавиа" во все пункты России, кроме Домодедово, предусмотрена до 24 декабря
Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси
Рачков 25 ноября проведет прием граждан
Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"
В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Екатеринбург"! Акции для всех, выгодные условия каждому!
Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае
МВД: 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек
Почти 4 млн куб.м древесины продано на годовых биржевых торгах
Кратковременные осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 24 ноября
Союзные парламентарии обсудят регулирование мер поддержки СП по производству сельхозтехники
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.