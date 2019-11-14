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14 ноября 2019, 11:19

В "Евровидении-2020" примет участие 41 страна

Фото eurovision.tv
Фото eurovision.tv

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном конкурсе песни "Евровидение-2020" в Роттердаме примет участие 41 страна, в том числе Беларусь. Такая информация размещена на официальном сайте конкурса, сообщает БЕЛТА.

Заявлены представители Болгарии и Украины, в текущем году они в конкурсе не участвовали. Исполнители из 35 стран выступят в двух полуфиналах. Десятка лучших из каждого выступит в финале вместе с конкурсантами из стран большой пятерки "Евровидения" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и Нидерландов, которые принимают в 2020 году конкурс.

Фото eurovision.tv
Фото eurovision.tv

Жеребьевка, где определится, в каком полуфинале выступит каждая страна, пройдет 28 января в Роттердаме.

Слоган "Евровидения-2020" - "Open up" (Откройся). Конкурс принимают Нидерланды после победы Дункана Лоуренса с песней "Arcade" на конкурсе в 2019 году, который проходил в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 12 мая и 14 мая, финал - 16 мая.-0-

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